Характеристики товара
Описание
Металлический стул Дели представляет собой уникальное сочетание элегантного дизайна, удобства и прочности. Идеально подходит для создания зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.
Концепция дизайна стула основана на принципах воздушности и легкости, что позволяет визуально увеличить пространство в помещении. Оригинальная форма стула достигается благодаря выразительным линиям, которые формируют единую конструкцию. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Надежная конструкция, долговечность, устойчивость к загрязнениям. Конструкция позволяет стопировать стулья, что делает их хранение и перевозку очень простой. Максимальная нагрузка 120кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина640 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья486 мм
- Глубина сиденья447 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки710 мм
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Габариты упаковки для логистики970
- Изделия стопируютсяНет