Настоящее фото товара Стул детский Avenue, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул детский Avenue, розовый
1 090
Стул детский Avenue, розовый

Артикул: CH-083-033
Основные характеристики
  • Ширина310 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота530 мм
  • Высота до сиденья280 мм
Характеристики товара

Описание

Детский стул изготовлен из безвредного полипропилена. Легко очищается от загрязнений. Ребенок может рисовать, играть, делать поделки и даже устроить пикник в саду на свежем воздухе. Устойчив к влаге.Для удобства хранения стулья штабелируются.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес1.4 кг
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

