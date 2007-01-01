Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул детский Avenue, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул детский Avenue, голубой
Основные характеристики
  • Ширина310 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота530 мм
  • Высота до сиденья280 мм
Характеристики товара

Описание

Детский стул изготовлен из безвредного полипропилена. Легко очищается от загрязнений. Ребенок может рисовать, играть, делать поделки и даже устроить пикник в саду на свежем воздухе. Устойчив к влаге.Для удобства хранения стулья штабелируются.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина310 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота530 мм
  • Высота до сиденья280 мм
  • Вес1.4 кг
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекс прямоугольным сечением

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
