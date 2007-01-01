Характеристики товара
Описание
Детский стул изготовлен из безвредного полипропилена. Легко очищается от загрязнений. Ребенок может рисовать, играть, делать поделки и даже устроить пикник в саду на свежем воздухе. Устойчив к влаге.Для удобства хранения стулья штабелируются.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина310 мм
- Глубина360 мм
- Высота530 мм
- Высота до сиденья280 мм
- Вес1.4 кг
- Материалполипропилен
- Тип ножекс прямоугольным сечением
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет