Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Джиннет — современный уют с акцентом на комфорт.
Модель выполнена в велюре цвета капучино — мягком и тактильно приятном материале, который придаёт интерьеру ощущение уюта и тепла. Благодаря продуманной конструкции с мягким сиденьем, спинкой и подлокотниками, стул отлично подойдёт как для длительных трапез, так и для неспешного отдыха или работы.
Металлический каркас в чёрном цвете подчеркивает лаконичный силуэт и обеспечивает надёжную опору. Джиннет выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом визуальную лёгкость и эргономику.
Удобная посадка с высотой сиденья 49 см и глубиной 47 см делает обеденный стул универсальным решением для кухни, столовой, кабинета или лаунж-зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина580 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес7.1 кг
- Материалвелюр, сталь
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки15.70 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет