Характеристики товара
Описание
Стильные и комфортные стулья, идеально подходящие для кафе, ресторанов и отелей. Этот стул сочетает в себе современный дизайн и практичность, что делает его отличным выбором для вашего бизнеса.
Преимущества:
- Элегантный дизайн: Изящные линии и минималистичный стиль стула прекрасно впишутся в любой интерьер.
- Высокое качество материалов: Прочная конструкция и износостойкая обивка гарантируют долговечность и надежность.
- Комфорт: Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает максимальный комфорт для посетителей.
- Широкий выбор цветов: Доступны различные варианты обивки, чтобы соответствовать вашему бренду и стилю.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина570 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет