Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар
7 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 1Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 2Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 3Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 4Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 5Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 6Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар - фото 7
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар производства ChiedoCover

Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар

Артикул: CH-083-325
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильные и комфортные стулья, идеально подходящие для кафе, ресторанов и отелей. Этот стул сочетает в себе современный дизайн и практичность, что делает его отличным выбором для вашего бизнеса.

Преимущества:

  • Элегантный дизайн: Изящные линии и минималистичный стиль стула прекрасно впишутся в любой интерьер.
  • Высокое качество материалов: Прочная конструкция и износостойкая обивка гарантируют долговечность и надежность.
  • Комфорт: Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает максимальный комфорт для посетителей.
  • Широкий выбор цветов: Доступны различные варианты обивки, чтобы соответствовать вашему бренду и стилю.
Создайте уютную и привлекательную атмосферу в вашем заведении! Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения и уточнения деталей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 55040
4 190 ₽Оптовая цена

Стул Патрик 20мм Лайт

87
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 475 ₽

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89019
2 315 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
Фотография товара Стул складной Mason белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Mason белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул складной Mason белый

41
Настоящее фото товара Стул Марсель, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Марсель, хромированный

97
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

89
Распродажа
Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 19027
13 790 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный

60
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро

58
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89049
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное LIBRA рогожка серый

26
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый

34
Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С20

40
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Чехол 46, светло-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46, светло-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46, светло-желтый

40
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Металлическая рамка 40х40 черный

47
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Joy, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Joy

5
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул PC06, кожзам коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PC06, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул PC06, кожзам коричневый

7
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул Iso, ткань серый-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, ткань серый-черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Iso, ткань серый-черный

10
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Iso 008, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso 008, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стул Iso 008, кожзам черный

15
В наличии 195 шт.
Фотография товара Стул поворотный Соренто Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Соренто Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул поворотный Соренто Стиль

7
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 59017
5 490 ₽

Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, голубой

9
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, оранжевый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан плетеный из роупа, оранжевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Стул Милан плетеный из роупа, оранжевый меланж

10
Любой цвет
Фотография товара Табурет барный Tolix, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Tolix, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 79060
6 890 ₽

Табурет барный Tolix, белый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29053
8 990 ₽

Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый

9
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Стул Баунти, велюр Velutto 37, каркас золото BOND CHINA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баунти, велюр Velutto 37, каркас золото BOND CHINA, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
10 090 ₽

Стул Баунти, велюр Velutto 37, каркас золото BOND CHINA

5
New
Фотография товара Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL 9005

11

Товар в корзине

Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар
Стул Drezden, букле Positiv 11, каркас RAL9005 муар
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый

34
Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С20

40
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13

Акции для вас

Новость от 22.01.2024 Время экономить - Ограниченное предложение
Время экономить - Ограниченное предложение

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2024 Бесплатная доставка по Центральной России от 20 шт
Бесплатная доставка по Центральной России от 20 шт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности