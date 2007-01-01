Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005
8 550
Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 1Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 2Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 3Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 4Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 5Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 6Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 7Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005 - фото 8
Стул Drezden, рогожка Jazz 05 brown, ножки металл, Ral 9005

Артикул: CH-081-338
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

