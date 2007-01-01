Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Zuri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Zuri, серый
12 оценок
10 990
Стул обеденный Zuri, серый - фото 1Стул обеденный Zuri, серый - фото 2Стул обеденный Zuri, серый - фото 3Стул обеденный Zuri, серый - фото 4Стул обеденный Zuri, серый - фото 5Стул обеденный Zuri, серый - фото 6Стул обеденный Zuri, серый - фото 7
NEW

Стул обеденный Zuri, серый

Артикул: CH-081-535
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Zuri выполнен в стильном современном и дизайнерском ключе: плавные линии, минималистичная форма и полностью мягкая обивка создают гармоничный силуэт, который легко вписывается в разные интерьеры — от минимализма до эклектики. Обивка выполнена из велюрового шенилла — ткани, которая отличается прочностью, приятной бархатистой текстурой и лёгким блеском. Она устойчива к износу, долго сохраняет привлекательный внешний вид и дарит тактильный комфорт. Наполнитель из поролона делает сиденье мягким и удобным для длительного использования. Металлический каркас обеспечивает прочность конструкции, рассчитанной на нагрузку до 120 кг. Полукруглая спинка поддерживает правильное положение тела, а мягкая тканевая обивка создаёт уют. Zuri станет ярким акцентом в интерьере дома — в обеденной зоне или гостиной, а также отлично подойдёт для общественных пространств: кафе, ресторанов или лаунж-зон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьявелюр, шенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
