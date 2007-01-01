Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, мебельные ремни, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 102см х 8,5кг, 0,4 м3; 2 штуки - короб #1: 62см х 82см х 107см х 15,5кг, 0,60 м3;
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес8.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Тип ножекконусные
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет