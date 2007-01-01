Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Келли, бежевый букле, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Келли, бежевый букле
8 оценок
21 69048
41 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Келли, бежевый букле - фото 1Стул Келли, бежевый букле - фото 2Стул Келли, бежевый букле - фото 3Стул Келли, бежевый букле - фото 4Стул Келли, бежевый букле - фото 5Стул Келли, бежевый букле - фото 6Стул Келли, бежевый букле - фото 7Стул Келли, бежевый букле - фото 8Стул Келли, бежевый букле - фото 9Стул Келли, бежевый букле - фото 10Стул Келли, бежевый букле - фото 11Стул Келли, бежевый букле - фото 12Стул Келли, бежевый букле - фото 13Стул Келли, бежевый букле - фото 14
Распродажа

Стул Келли, бежевый букле

Артикул: CH-078-456
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элли, латте, с золотыми ножками
Фотография товара Стул Элли, латте, с золотыми ножками от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Элли, серый
Фотография товара Стул Элли, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Келли - это элегантное изделие с изогнутой спинкой и массивными ножками из бука. Подлокотники обтянуты экокожей, добавляя роскошь и комфорт. Изысканный дизайн, сочетающий в себе изящество форм и высококачественные материалы, делает этот стул не только удобным, но и стильным акцентом в интерьере.

Высота подлокотников - 68 см

Ширина посадочная между подлокотниками - 45 см

Поставляется в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Элин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, белый

14
В наличии 389 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа

10
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09032
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас

6
В наличии 174 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лилу данс, уют грей клык, темно-серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лилу данс, уют грей клык, темно-серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59069
30 490 ₽Оптовая цена

Стул Лилу данс, уют грей клык, темно-серый, черный каркас

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Tranquil Synchrony бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Tranquil Synchrony бежевый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Бистро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Бистро

15
Фотография товара Стул Мартин, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Стул Мартин, молочный

7
Настоящее фото товара Стул кухонный Bare, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Стул кухонный Bare, оливковый, черный

7
В пути 1366 шт.
Фотография товара Стул Рина, велюр бежевый, каркас бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рина, велюр бежевый, каркас бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стул Рина, велюр бежевый, каркас бежево-серый

7
В наличии 126 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Марк, велюр Велютто 26, опора с выступом, черный муар

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стульчик для кормления, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, белый

43
Настоящее фото товара Диван Флагман, черный, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Диван Флагман, черный, трехместный

71
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, горчичный

41
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна

37
Распродажа
Фотография товара Стул Прайм экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 1906
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Прайм экокожа коричневый

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 182 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 182 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 590

Диван Папилла, экокожа, 182 см, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Небби 221, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Небби 221, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Небби 221, ножки металл черные

6
Распродажа
Фотография товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
135 5906
143 490 ₽

Диван Барселона 2-местный, светло-серый, черный

12
Настоящее фото товара Стул кухонный Prelude, темно-зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Стул кухонный Prelude, темно-зеленый, золотой

14
В пути 1758 шт.
Фотография товара Диван Квинс Угловой, белый black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой, белый black, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой, белый black

69

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Campo, пластик голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Campo, пластик голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59035
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Campo, пластик голубой

26
В наличии 24 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Snug от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snug , произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Стул Snug

9
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
14 1906
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей

26
В пути 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Avanto, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Avanto, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39023
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Avanto, зеленый

26
Фотография товара Стул Дансон, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дансон, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Дансон, светло-серый

11
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози, букле, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стул с подлокотниками Кози, букле, синий

26
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул 1207АМ, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1207АМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул 1207АМ, металл

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул полубарный Ханнингем букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул полубарный Ханнингем букле, бежевый

7
В наличии 2 шт.В пути 72 шт.
Настоящее фото товара Стул Federation, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
30 890

Стул Federation, чёрный

13
В пути 1050 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Стул Бреман, дуб масло, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стул Бреман, дуб масло, бежевый

14

Товар в корзине

Стул Келли, бежевый букле
Стул Келли, бежевый букле
21 690
41 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стульчик для кормления, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, белый

43
Настоящее фото товара Диван Флагман, черный, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Диван Флагман, черный, трехместный

71
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, горчичный

41
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна

37

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности