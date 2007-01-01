Характеристики товара
Описание
Стул Келли - это элегантное изделие с изогнутой спинкой и массивными ножками из бука. Подлокотники обтянуты экокожей, добавляя роскошь и комфорт. Изысканный дизайн, сочетающий в себе изящество форм и высококачественные материалы, делает этот стул не только удобным, но и стильным акцентом в интерьере.
Высота подлокотников - 68 см
Ширина посадочная между подлокотниками - 45 см
Поставляется в собранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет