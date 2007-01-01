Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый
9 оценок
12 090
Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 1Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 2Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 3Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 4Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 5Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 6Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый - фото 7

Стул Джиннет NEW, велюр, светло-серый

Артикул: CH-084-112
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Джиннет — современный уют с акцентом на комфорт.

Модель выполнена в светло-сером велюре — мягком и тактильно приятном материале, который придаёт интерьеру ощущение уюта и тепла. Благодаря продуманной конструкции с мягким сиденьем, спинкой и подлокотниками, стул отлично подойдёт как для длительных трапез, так и для неспешного отдыха или работы.
Металлический каркас в чёрном цвете подчеркивает лаконичный силуэт и обеспечивает надёжную опору. Джиннет выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом визуальную лёгкость и эргономику.
Удобная посадка с высотой сиденья 49 см и глубиной 47 см делает обеденный стул универсальным решением для кухни, столовой, кабинета или лаунж-зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материалвелюр, сталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки15.70 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

