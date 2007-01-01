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Стул Avanto, бежевый

Артикул: CH-077-986
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Avanto — элегантное решение для вашего пространства.

Материалы и цвета. Стул с мягким сиденьем и спинкой, обтянутыми качественной рогожкой кремового цвета, идеально дополнит современный интерьер. Прочные металлические ножки черного цвета обеспечивают устойчивость, а также придают модели сдержанный и стильный вид.

Дизайн и комфорт. Лаконичные линии и прямые углы сиденья и спинки подчеркивают минимализм модели. Простой и комфортный дизайн с удобной спинкой идеально подойдет для обеденных зон, обеспечивая комфорт при длительном сидении.

Прочность и надежность. Изделие выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и надежность. Модель идеально подходит для использования в домашних и коммерческих помещениях.

Место использования. Стул Avanto станет отличным выбором для кухни, гостиной, кафе или офиса. Его универсальный стиль и компактные размеры позволят гармонично вписать его в любой интерьер, создавая атмосферу уюта и современности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.30 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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