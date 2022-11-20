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Стул Elbow серый, клетка

Артикул: CH-053-503
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Elbow в оформлении турецкой ткани Kilt, выделяется стильным дизайном приглушённых оттенков. Клетка Kilt привлекает своей простотой и традиционностью, а классическое плетение с фактурным рисунком прекрасно вписывается в современные интерьеры стилей эко, скандинавского, кантри и даже классики.

Стулья серии Elbow выполнены из массива натурального дерева. Данная модель имеет оттенок каркаса под “Орех”, что добавляет в общий дизайн теплый и приятный акцент.

Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный лаком под орех)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (рогожка)

Можно выбрать цвет покрытия древесины

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 14 дней

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкарогожка
  • Каркасбук
  • Цветсиний, белый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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