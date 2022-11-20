Характеристики товара
Описание
Стул Elbow в оформлении турецкой ткани Kilt, выделяется стильным дизайном приглушённых оттенков. Клетка Kilt привлекает своей простотой и традиционностью, а классическое плетение с фактурным рисунком прекрасно вписывается в современные интерьеры стилей эко, скандинавского, кантри и даже классики.
Стулья серии Elbow выполнены из массива натурального дерева. Данная модель имеет оттенок каркаса под “Орех”, что добавляет в общий дизайн теплый и приятный акцент.
Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный лаком под орех)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (рогожка)
Можно выбрать цвет покрытия древесины
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 14 дней
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкарогожка
- Каркасбук
- Цветсиний, белый, серый
- Страна изготовленияРоссия