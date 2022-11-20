Характеристики товара
Описание
Стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья изготовлена из высококачественной ткани. Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9 кг
- Обивкашенилл
- Каркасбук
- Цветбелый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия