Характеристики товара
Описание
Стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья выполнена в ткани серии Eskimo, фактура которого напоминает завитушки «барашка». Ткань имеет высокую износостойкость и легко чистится, что удобно для ежедневного использования.
Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Eskimo 01)
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкаткань (Eskimo 01)
- Каркасбук
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия