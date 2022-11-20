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Стул Elbow белый

Артикул: CH-053-502
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья выполнена в ткани серии Eskimo, фактура которого напоминает завитушки «барашка». Ткань имеет высокую износостойкость и легко чистится, что удобно для ежедневного использования.

Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Eskimo 01)

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкаткань (Eskimo 01)
  • Каркасбук
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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