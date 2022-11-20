Товар в корзине. Перейти
Стул Elbow черный, коричневый - фото 1Стул Elbow черный, коричневый - фото 2Стул Elbow черный, коричневый - фото 3

Стул Elbow черный, коричневый

Артикул: CH-053-429
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Описание

Стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья изготовлена из высококачественных материалов. Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стул Такер, голубой деревянный

43
Стул Такер, светло-бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стул Такер, светло-бежевый деревянный

37
Стул Милан 1 букНастоящее фото товара Стул Милан 1 бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Милан 1 бук

34
Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками

47
Стул деревянный Эмилин вишняНастоящее фото товара Стул деревянный Эмилин вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул деревянный Эмилин вишня

43
Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром

8
В наличии 30 шт.
Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белыйНастоящее фото товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый

7
В наличии 3 шт.
Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хром

7
Распродажа
Стул с подлокотниками Джоэл велюр синийНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Джоэл велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4906
8 990 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Джоэл велюр синий

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Chilli-q Square светло-серый, экокожа, черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli-q Square светло-серый, экокожа, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79010
5 290 ₽Оптовая цена

Стул Chilli-q Square светло-серый, экокожа, черный каркас

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Tulip D80 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D80 белый

31
В наличии 108 шт.
Стол журнальный ReinaНастоящее фото товара Стол журнальный Reina, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Стол журнальный Reina

50
В наличии 2 шт.
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
156 490
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый

31
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, 2 дивана, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, латте, 2 дивана

52
В наличии 8 шт.
Распродажа
Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 смНастоящее фото товара Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см, произведённого компанией ChiedoCover
8 09026
10 890 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pearl, белый/белый металл, 100х54х75 см

39
В наличии 39 шт.
Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральныйНастоящее фото товара Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от78 690
Оптовая цена

Cтол раздвижной Стокгольм круглый 110-140 см массив дуба тон натуральный

34
В наличии 11 шт.
Стол деревянный Дилан ЛофтНастоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
В наличии 6 шт.
Распродажа
Журнальный стол Волопас белый мраморНастоящее фото товара Журнальный стол Волопас белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89021
6 146 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Волопас белый мрамор

48
В наличии 27 шт.
Стол на тумбе Теон, графитНастоящее фото товара Стол на тумбе Теон, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от44 990
Оптовая цена

Стол на тумбе Теон, графит

30
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Стол Сканди 120 натур со стульями Ингольф натурНастоящее фото товара Стол Сканди 120 натур со стульями Ингольф натур, произведённого компанией ChiedoCover
от59 49015
69 790 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 натур со стульями Ингольф натур

8
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Стул деревянный Амиата орех / ванильНастоящее фото товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул деревянный Амиата орех / ваниль

49
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стул Челси черный / синийНастоящее фото товара Стул Челси черный / синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39020
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Челси черный / синий

50
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

97
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Дэймон, карри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Дэймон, карри

7
Стул Brandy Серый, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 2 шт.
Стул Riya белый, teddy, золотой каркасНастоящее фото товара Стул Riya белый, teddy, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Riya белый, teddy, золотой каркас

13
В наличии 167 шт.
Распродажа
Стул Дон серыйНастоящее фото товара Стул Дон серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99011
18 990 ₽Оптовая цена

Стул Дон серый

8
В наличии 20 шт.
NewРаспродажа
Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая костьНастоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49013
10 790 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Синий/Слоновая кость

7
В наличии 10 шт.
New
Стул Hans серыйНастоящее фото товара Стул Hans серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Стул Hans серый

12
В наличии 2 шт.
New
Стул Elbow темно-серый, черныйНастоящее фото товара Стул Elbow темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Стул Elbow темно-серый, черный

10
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Elbow черный, коричневый
Стул Elbow черный, коричневый
от 31 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Tulip D80 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D80 белый

31
В наличии 108 шт.
Стол журнальный ReinaНастоящее фото товара Стол журнальный Reina, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Стол журнальный Reina

50
В наличии 2 шт.
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
156 490
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый

31
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, 2 дивана, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, латте, 2 дивана

52
В наличии 8 шт.