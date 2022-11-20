Характеристики товара
Описание
Стул Topas
Экокожа коричневая Cometa dark Brown
Каркас бук, морилка старинный орех
Основные характеристики
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
Стул Topas
Экокожа коричневая Cometa dark Brown
Каркас бук, морилка старинный орех
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Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
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