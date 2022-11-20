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Стул Topas, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех

13 оценок
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Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех

Характеристики товара

Описание

Стул Topas

Экокожа коричневая Cometa dark Brown

Каркас бук, морилка старинный орех

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Основные характеристики

  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

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