Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис Бар скуар, синий
14 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис Бар скуар, синий - фото 1

Стул Элис Бар скуар, синий

Артикул: CH-072-091
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис Бар кросс скуар барный, синий
Фотография товара Стул Элис Бар кросс скуар барный, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Элис Бар скуар полубарный, синий
Фотография товара Стул Элис Бар скуар полубарный, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Оскар, велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Оскар, велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул барный Оскар, велюр сине-зеленый

26
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр серый

26
Фотография товара Стул Чиф шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф шоколад

48
Фотография товара Cтул Брю, морская волна велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, морская волна велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, морская волна велюр

10
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый

5
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Loona, California 975 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Loona, California 975, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Loona, California 975

13
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, графит, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул мягкий поворотный, графит, велюр, каркас металл, черный

10
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Дарк, экокожа Фиджи Грей, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, экокожа Фиджи Грей, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Дарк, экокожа Фиджи Грей, морилка старинный орех

7
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, оливковый

13
В наличии 128 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Кресло Cone

38
Фотография товара Кресло Лотик велюр, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, фиолетовый

9
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ венге

39
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех

13
В пути 424 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Черный

10
В наличии 97 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Акцент 2, хром, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Акцент 2, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Кресло Акцент 2, хром, серый

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло с кручением Матео, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло с кручением Матео, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло с кручением Матео, светло-серый

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Swan, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Swan, натуральная кожа

50
Фотография товара Кресло Bubo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bubo, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Bubo

6
Распродажа
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
23 2903
23 990 ₽

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый

10
В наличии 8 шт.В пути 36 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага синий

75
Распродажа
Фотография товара Стул Мелисса велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мелисса велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69052
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Мелисса велюр зеленый

26
В наличии 37 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, экокожа антрацит, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, экокожа антрацит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 30015
7 390 ₽

Стул Конгсберг, экокожа антрацит, металлические ножки

60
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа

69
В наличии 94 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19033
10 590 ₽

Стул Микс, велюр бежевый

12
Фотография товара Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар

6
Настоящее фото товара Стул Родео Скуар, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Родео Скуар, желтый

13
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Кли, велюр, корица от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кли, велюр, корица, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Кли, велюр, корица

12
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Делия, шенилл, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Делия, шенилл, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
15 4904
15 990 ₽

Стул Делия, шенилл, молочный

12
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул складной Стрим Люкс, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим Люкс, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул складной Стрим Люкс, темно-серый

15
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул Элис Бар скуар, синий
Стул Элис Бар скуар, синий
8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Кресло Cone

38
Фотография товара Кресло Лотик велюр, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, фиолетовый

9
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый/ венге

39
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех

13
В пути 424 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности