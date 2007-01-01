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Настоящее фото товара Кресло Акцент 2, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Акцент 2, хром, серый
11 оценок
8 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Акцент 2, хром, серый - фото 1Кресло Акцент 2, хром, серый - фото 2Кресло Акцент 2, хром, серый - фото 3Кресло Акцент 2, хром, серый - фото 4Кресло Акцент 2, хром, серый - фото 5

Кресло Акцент 2, хром, серый

Артикул: CH-088-398
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Воздушность конструкции выполнена за счет парящей спинки. При этом жесткость конструкции достигается за счет крепких подлокотников, являющихся частью каркаса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки10.45 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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