Стул Evan, велюр, серый
Стул Evan, велюр, серый
7 оценок
9 290
Стул Evan, велюр, серый

Артикул: CH-084-109
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Стул Evan — это гармоничное сочетание сдержанной эстетики и продуманной эргономики. Обивка из велюра в сером оттенке придает модели визуальную мягкость и уют, а изящные линии делают ее настоящим акцентом в любом интерьере. Лаконичная форма легко впишется как в современный городской интерьер, так и в атмосферное кафе или ресторан. Мягкое сиденье и изогнутая спинка обеспечивают комфортную посадку, поддерживая спину и позволяя расслабиться. Велюровая ткань приятна на ощупь, износостойка и проста в уходе — она сохраняет привлекательный внешний вид даже при активной эксплуатации. Основа из фанеры и металлические ножки гарантируют устойчивость и долговечность конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Ножки снабжены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Это делает стул Evan отличным выбором не только для дома, но и для коммерческих пространств — кафе, ресторанов, конференц-залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья505 мм
  • Высота посадочного места 505 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Вес упаковки11.90 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

