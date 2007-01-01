Характеристики товара
Описание
Стул Evan — это гармоничное сочетание сдержанной эстетики и продуманной эргономики. Обивка из велюра в сером оттенке придает модели визуальную мягкость и уют, а изящные линии делают ее настоящим акцентом в любом интерьере. Лаконичная форма легко впишется как в современный городской интерьер, так и в атмосферное кафе или ресторан. Мягкое сиденье и изогнутая спинка обеспечивают комфортную посадку, поддерживая спину и позволяя расслабиться. Велюровая ткань приятна на ощупь, износостойка и проста в уходе — она сохраняет привлекательный внешний вид даже при активной эксплуатации. Основа из фанеры и металлические ножки гарантируют устойчивость и долговечность конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Ножки снабжены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Это делает стул Evan отличным выбором не только для дома, но и для коммерческих пространств — кафе, ресторанов, конференц-залов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья505 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Высота посадочного места 505 мм
- Вес5.4 кг
- Материалметалл, фанера, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки470 мм
- Вес упаковки11.90 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет