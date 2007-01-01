Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фаетон Конус, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фаетон Конус
15 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Фаетон Конус - фото 1

Стул Фаетон Конус

Артикул: CH-072-156
15 оценок
Основные характеристики
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Фаетон Бар скуар барный
Фотография товара Стул Фаетон Бар скуар барный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Фаетон Кросс конус
Фотография товара Стул Фаетон Кросс конус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Брайан темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69032
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Брайан темно-серый

26
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука экокожа

92
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, экокожа

10
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 4903
16 990 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа рогожка серый

26
В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Торнадо 360, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Торнадо 360, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 69039
25 390 ₽Оптовая цена

Стул Торнадо 360, серый, черный

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул мягкий с подлокотниками, сиреневый, велюр, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками, сиреневый, велюр, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул мягкий с подлокотниками, сиреневый, велюр, каркас металл черный

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул обеденный Энджи, молочно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Энджи, молочно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Стул обеденный Энджи, молочно-серый

8
В наличии 78 шт.
Фотография товара Стул Модус деревянный, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Модус деревянный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стул Модус деревянный, оливковый

8
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 53, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 53, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, велюр Велютто 53, ножки металл черные

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Алекс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, бежевый

11
Фотография товара Кресло-качалка Сенатор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло-качалка Сенатор

8
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри

15
Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37
Фотография товара Кресло Лорд, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло Лорд, коричневое

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Стоун, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 0903
31 990 ₽

Кресло Стоун, букле, темно-серый

26
В наличии 2 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло Bubo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bubo, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Bubo

6
Новинка
Фотография товара Кресло Этно 2, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этно 2, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло Этно 2, хром, черный

15
В наличии 178 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Swan Chair серый, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Chair серый, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от28 29047
52 990 ₽Оптовая цена

Кресло Swan Chair серый, искуственная замша

47
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Алдис катания вайт / белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алдис катания вайт / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Алдис катания вайт / белый матовый

43
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Peak латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak латте, золото

11
Фотография товара Стул Allen, Kiprus 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Allen, Kiprus 03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Allen, Kiprus 03

8
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, синий

7
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар скуар, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар скуар, светло-серый

7
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный

6
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09031
5 910 ₽

Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
4 09031
5 910 ₽

Стул Флекс Оригинал, велюр, мокка

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора без выступа, черный муар

9
Фотография товара Стул Пиннате, пятилучие, фиолетовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пятилучие, фиолетовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пятилучие, фиолетовый, черный

5

Товар в корзине

Стул Фаетон Конус
Стул Фаетон Конус
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Алекс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, бежевый

11
Фотография товара Кресло-качалка Сенатор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло-качалка Сенатор

8
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри

15
Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности