Настоящее фото товара Стул Одди Original Square, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Original Square, велюр, серый
15 оценок
4 890
Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 1Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 2Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 3Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 4Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 5Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 6Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 7Стул Одди Original Square, велюр, серый - фото 8

Стул Одди Original Square, велюр, серый

Артикул: CH-084-116
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

