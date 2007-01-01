Характеристики товара
Описание
Кресло «Канны» - идеальное решение для отдыха, которое принесет уют и стиль в ваш интерьер.Каркас выполнен из алюминия, который окрашен светло-серой износостойкой порошковой краской. Это обеспечивает прочность и долгий срок службы кресла. Фактура покрытия - муар, придающая каркасу текстурную глубину и эстетику.Плетение выполнено из прочного роупа бирюзового цвета, который добавляет яркости и живописности в ваш интерьер.В комплекте с креслом идет подушка со съёмным чехлом из 100% полиэстера с плотностью 300гр/м2. Цвет ткани чехла - светло-серый.Плетеное кресло имеет размеры, которые делает его идеальным для расслабленных часов отдыха.Оно сочетает в себе эстетику и комфорт, создавая идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Украсьте свою дачу или балкон этим изысканным креслом и наслаждайтесь моментами покоя и релакса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес11,4 кг
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.70 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет