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Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый - фото 1Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый - фото 2

Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый

Артикул: CH-076-559
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Канны» - идеальное решение для отдыха, которое принесет уют и стиль в ваш интерьер.Каркас выполнен из алюминия, который окрашен светло-серой износостойкой порошковой краской. Это обеспечивает прочность и долгий срок службы кресла. Фактура покрытия - муар, придающая каркасу текстурную глубину и эстетику.Плетение выполнено из прочного роупа бирюзового цвета, который добавляет яркости и живописности в ваш интерьер.В комплекте с креслом идет подушка со съёмным чехлом из 100% полиэстера с плотностью 300гр/м2. Цвет ткани чехла - светло-серый.Плетеное кресло имеет размеры, которые делает его идеальным для расслабленных часов отдыха.Оно сочетает в себе эстетику и комфорт, создавая идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Украсьте свою дачу или балкон этим изысканным креслом и наслаждайтесь моментами покоя и релакса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес11,4 кг
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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