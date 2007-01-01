Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый
6 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый - фото 1Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый - фото 2Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый - фото 3Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый - фото 4

Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый

Артикул: CH-080-577
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Бриф DD привлекает с первого взгляда своим лаконичным и в то же время выразительным дизайном. Обивка из мягкого износостойкого велюра добавляет уют и теплоту, а округлая форма спинки и сиденья не только эстетична, но и обеспечивает комфортную посадку. Благодаря слегка изогнутой спинке, стул поддерживает естественную посадку. Мягкое сиденье на прочном стальном каркасе позволяет удобно расположиться, а перекладина для ног служит надежной опорой и делает посадку ещё более комфортной. Прочные чёрные ножки из стали обеспечивают уверенную устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом лёгкость внешнего облика. На концах ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Благодаря возможности стопировки, стулья удобно хранить и перемещать, что особенно актуально для заведений с высокой проходимостью. Бриф DD — удачный выбор как для дома, так и для коммерческих пространств. Он отлично подойдёт для кухни, барной стойки, обеденной зоны, а также кафе, ресторанов и лаунж-пространств, где важны и эстетика, и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, белый

112
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ

105
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99041
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр серый

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый

75
Фотография товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

26
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Фоджа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Фоджа

46
Фотография товара Стул Marco, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, бежевый

51
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло Manon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Manon, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Кресло Manon

37
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8903
4 990 ₽

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт овальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 49025
34 990 ₽

Стол Фуд-корт овальный

32
Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59033
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

47
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас

10
В наличии 3 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена

Cтол МОДЕРН, 1500x1000

46
Фотография товара Стол обеденный Булут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Булут, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990
Оптовая цена

Стол обеденный Булут

138
Фотография товара Cтол АРЛЬ, 600x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 600x600, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Cтол АРЛЬ, 600x600

42
Настоящее фото товара Столик кофейный Тамале, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Столик кофейный Тамале

50
Фотография товара Стол Тайрелл, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тайрелл, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена

Стол Тайрелл, орех

11
New
Фотография товара Стол RASMUS 160 KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RASMUS 160 KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
94 990

Стол RASMUS 160 KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика / черный каркас

12
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Snuc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, серый

10
Фотография товара Стул Adams, California 912 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adams, California 912, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 912

12
Настоящее фото товара Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Office Ease, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Office Ease, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Office Ease, бежевый

5
Фотография товара Стул Office Ease, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Office Ease, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул Office Ease, фисташковый

5
Настоящее фото товара Стул Орландо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Орландо, черный

12
В наличии 117 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, белый

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый

13
New
Фотография товара Стул HERMAN БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул HERMAN БЕЖЕВЫЙ #5, велюр / белый каркас

14
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
14 700

Стул полубарный Флорео букле молочный

5
В наличии 6 шт.В пути 10 шт.

Товар в корзине

Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый
Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт овальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 49025
34 990 ₽

Стол Фуд-корт овальный

32
Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59033
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

47
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас

10
В наличии 3 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена

Cтол МОДЕРН, 1500x1000

46

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности