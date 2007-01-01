Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот
12 оценок
28 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот - фото 1Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот - фото 2
NEW

Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот

Артикул: CH-081-573
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, экокожа Blue, каркас гальваника
Фотография товара Стул Самба, экокожа Blue, каркас гальваника от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Казбеги серый, белый
Фотография товара Стул Казбеги серый, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Nella - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый, терракот
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН красный

61
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр бежевый

26
В наличии 42 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, шенилл бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, шенилл бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, шенилл бежевый, светлый орех

42
Фотография товара Стул Ronen, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стул Ronen, бежевый велюр

15
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99032
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, белый

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул мягкий Prism Edge, велюр, металл, горький шоколад, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Prism Edge, велюр, металл, горький шоколад, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Prism Edge, велюр, металл, горький шоколад, белый

14
Настоящее фото товара Стул мягкий Branch, экокожа, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий Branch, экокожа, металл, черный

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Сross square, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Сross square

10
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул мягкий, металл, черный, серый

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул L1, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул L1, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
11 4905
11 990 ₽Оптовая цена

Стул L1, темный ясень, марсель латте

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло IMOLA, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло IMOLA, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от99 790
Оптовая цена

Кресло IMOLA, графит

47
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло Балатон, изумрудное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, изумрудное, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Кресло Балатон, изумрудное

50
Фотография товара Кресло Mare Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Blue

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Opal, зеленый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opal, зеленый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 9905
11 490 ₽

Кресло Opal, зеленый, велюр

8
Фотография товара Кресло Вега венге, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, синее

31
Настоящее фото товара Кресло Маления Графит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Графит

11
Фотография товара Кресло Хью рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хью рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло Хью рогожка бежевый

26
В наличии 105 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3769/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3769/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College BX-3769/Black

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех

30
Фотография товара Стул Rhythm GTS, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, красный

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки под золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки под золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки под золото

92
Фотография товара Стул Bang-bang от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bang-bang, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Стул Bang-bang

94
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Скай, синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Скай, синий, ножки белые

7
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, велюр Omega 61, ножки паук RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Omega 61, ножки паук RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59027
10 290 ₽

Стул Роза, велюр Omega 61, ножки паук RAL 9005

12
Настоящее фото товара Стул Харрис, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Харрис

14
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золото, изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золото, изумруд

13
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Terra wheel, синий

14
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra wheel, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул Sierra wheel, бежевый

5
Настоящее фото товара Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр

15
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот
Стул Nella, орех светло-коричневый, рогожка терракот
28 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло IMOLA, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло IMOLA, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от99 790
Оптовая цена

Кресло IMOLA, графит

47
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло Балатон, изумрудное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, изумрудное, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Кресло Балатон, изумрудное

50
Фотография товара Кресло Mare Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Blue

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Opal, зеленый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opal, зеленый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 9905
11 490 ₽

Кресло Opal, зеленый, велюр

8

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности