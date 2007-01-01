Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку из велюра, опоры металл цвет черный Ral 9005.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья690 мм
- Материал каркасагнутоклееная фанера
- Материал ножекметалл
- Цветоранжевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет