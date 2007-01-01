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Настоящее фото товара Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный
77 оценок
9 550
Товар в корзине. Перейти
Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 1Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 2Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 3Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 4Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 5Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 6Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 7Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный - фото 8

Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный

Артикул: CH-049-754
77 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья690 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку из велюра, опоры металл цвет черный Ral 9005.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья690 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекметалл
  • Цветоранжевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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