Характеристики товара
Описание
Эргономичный складной стул Джонни – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из экокожки обеспечивает дополнительный комфорт. Спинка стула имеет форму, которая повторяет изгибы тела и создает надежную опору для спины при длительном сидении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина495 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья395 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес4.8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1015 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки21.30 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет