Настоящее фото товара Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый
15 оценок
3 290
Складной стул Джонни велюр серый, каркас черный матовый

Артикул: CH-081-562
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
Характеристики товара

Описание

Эргономичный складной стул Джонни – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из экокожки обеспечивает дополнительный комфорт. Спинка стула имеет форму, которая повторяет изгибы тела и создает надежную опору для спины при длительном сидении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1015 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки21.30 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

