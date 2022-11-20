Характеристики товара
Описание
Стул рабочий Bang-bang, вращающийся, с газлифтом (без возможности регулирования высоты). Спинка и сиденье из пластика, внутренняя часть обита тканью - рогожка серого цвета. Ножки - алюминий с покрытием золотистого цвета. На ножках стула защитные подпятники.
Размер упаковки: 50х50х44 см.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота600 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.75 кг
- Материалметалл, пластик, ткань
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый, серый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.11 м3