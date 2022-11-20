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Стул Bang-bang

Артикул: CH-050-301
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул рабочий Bang-bang, вращающийся, с газлифтом (без возможности регулирования высоты). Спинка и сиденье из пластика, внутренняя часть обита тканью - рогожка серого цвета. Ножки - алюминий с покрытием золотистого цвета. На ножках стула защитные подпятники.

Размер упаковки: 50х50х44 см.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота600 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, серый, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.11 м3

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