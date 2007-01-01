Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Гем серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гем серый, черный
10 оценок
12 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Гем серый, черный - фото 1Стул Гем серый, черный - фото 2Стул Гем серый, черный - фото 3

Стул Гем серый, черный

Артикул: CH-069-701
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Гем розовый, черный
Фотография товара Стул Гем розовый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гем синий, черный
Фотография товара Стул Гем синий, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Империа Дарк Блю от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Империа Дарк Блю, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49031
9 290 ₽

Стул Сафир, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Империа Дарк Блю

15
Фотография товара Стул Wiesbaden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Wiesbaden

14
Настоящее фото товара Стул Элис Вертекс, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Элис Вертекс, желтый

11
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар, зеленый

6
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.О, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Старс В.О, велюр графит

12
Фотография товара Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Обеденный стул Параде, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Параде, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Обеденный стул Параде, голубой

9
В наличии 196 шт.
Фотография товара Стул Флорен, массив бука, ренессанс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорен, массив бука, ренессанс белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Флорен, массив бука, ренессанс белый

11
Фотография товара Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый

15
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло для отдыха Торсо, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Торсо, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
69 890

Кресло для отдыха Торсо, бежевый

8
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, зеленый

7
Фотография товара Кресло Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Токат

12
Фотография товара Кресло Коат, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, светло-коричневый

8
Фотография товара Кресло со стальной структурой A125 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло со стальной структурой A125, произведённого компанией ChiedoCover
от202 490
Оптовая цена

Кресло со стальной структурой A125

40
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, светло- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, светло- серый

7
Фотография товара Кресло Поло, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Поло, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Кресло Поло, серый

5
Фотография товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от34 980

Кресло Норд, микровельвет Велвет Люкс 85, ножки бук под лак

15
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, бежевый

5

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН синий

69
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71
Фотография товара Стул Darno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Darno, серый

89
В пути 906 шт.
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря

89
Фотография товара Стул Глоу латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Глоу латте, хром

7
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс скуар

9
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул К1, токио смок, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К1, токио смок, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
8 79014
10 190 ₽Оптовая цена

Стул К1, токио смок, дуб коньяк

14
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа бежевая

6
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, букле, розовый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, букле, розовый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, букле, розовый, белый

5

Товар в корзине

Стул Гем серый, черный
Стул Гем серый, черный
12 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый

15
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло для отдыха Торсо, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Торсо, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
69 890

Кресло для отдыха Торсо, бежевый

8
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, зеленый

7
Фотография товара Кресло Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Токат

12

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности