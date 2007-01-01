Характеристики товара
Описание
Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.
Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.
Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина525 мм
- Высота795 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветрозовый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет