Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Канны» - идеальный выбор для тех, кто хочет создать уютную атмосферу для комфортного отдыха. Данная модель отличается качеством и практичностью благодаря использованию современных материалов и технологий.Каркас кресла изготовлен из прочного алюминиевого сплава и окрашен в белый цвет, который предотвращает возникновение коррозии и обеспечивает долгий срок службы. На боковинах кресла выполнена оплетка из роупа светло-серого оттенка. Такое плетение обладает высокой стойкостью к износу и долговечностью, сохраняя свои свойства даже при активном использовании.Особое удобство кресла обеспечивают мягкие подушки со съёмными чехлами серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес11,4 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.70 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет