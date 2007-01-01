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Кресло Канны плетеное из роупа, светло- серый

Артикул: CH-076-557
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Канны» - идеальный выбор для тех, кто хочет создать уютную атмосферу для комфортного отдыха. Данная модель отличается качеством и практичностью благодаря использованию современных материалов и технологий.Каркас кресла изготовлен из прочного алюминиевого сплава и окрашен в белый цвет, который предотвращает возникновение коррозии и обеспечивает долгий срок службы. На боковинах кресла выполнена оплетка из роупа светло-серого оттенка. Такое плетение обладает высокой стойкостью к износу и долговечностью, сохраняя свои свойства даже при активном использовании.Особое удобство кресла обеспечивают мягкие подушки со съёмными чехлами серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес11,4 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Канны плетеное из роупа, светло- серый
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В корзине

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