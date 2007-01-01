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Настоящее фото товара Стул Глоу латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Глоу латте, хром
7 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул Глоу латте, хром

Артикул: CH-069-705
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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