Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Глоу бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Глоу бежевый, черный
14 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Глоу бежевый, черный - фото 1Стул Глоу бежевый, черный - фото 2Стул Глоу бежевый, черный - фото 3

Стул Глоу бежевый, черный

Артикул: CH-069-708
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Глоу графит, хром
Фотография товара Стул Глоу графит, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Глоу графит, черный
Фотография товара Стул Глоу графит, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул КАПРИ 25-2 полубарный

47
Фотография товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас

89
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех

76
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19026
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, бежевый, золото

13
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар конус полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар конус полубарный

9
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Лайт ЛБ, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лайт ЛБ, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул компьютерный Лайт ЛБ, серый

11
Фотография товара Стул Дарк, микрофлок Кристи Мосс, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, микрофлок Кристи Мосс, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Дарк, микрофлок Кристи Мосс, морилка светлый орех

14
Фотография товара Стул складной Стрим, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул складной Стрим, черный, экокожа

7
В наличии 270 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Лобстер Чеир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лобстер Чеир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 09036
99 990 ₽Оптовая цена

Кресло Лобстер Чеир, черный

47
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый

9
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
Фотография товара Кресло Француз, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, шоколад

11
Фотография товара Кресло Орли, темно-зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Орли, темно-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Кресло Орли, темно-зеленый, черный

10
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet лимонный/ орех

45
Настоящее фото товара Кресло Троу, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
45 190

Кресло Троу, серый, хром

7
В наличии 3 шт.
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
от19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, оливковое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49042
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, оливковое

26
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Мягкий стул Сиэттл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Сиэттл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59014
7 590 ₽Оптовая цена

Мягкий стул Сиэттл

77
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага, зебра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, зебра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, зебра

93
Фотография товара Стул барный Cooper Ткань Горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Ткань Горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
7 560
Оптовая цена

Стул барный Cooper Ткань Горчичный

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Скай, синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай, синий, ножки белые

7
Настоящее фото товара Стул Родео Вуд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Родео Вуд, бежевый

6
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс конус, желтый

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул мягкий, мокко, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, мокко, велюр

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа

15
Фотография товара Стул Алин, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул Алин, серый

15
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Стул Глоу бежевый, черный
Стул Глоу бежевый, черный
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Лобстер Чеир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лобстер Чеир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 09036
99 990 ₽Оптовая цена

Кресло Лобстер Чеир, черный

47
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый

9
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
Фотография товара Кресло Француз, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, шоколад

11

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности