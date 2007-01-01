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Стул барный Gorg

Артикул: CH-078-237
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Цельнопластиковый барный стул SHT-S182-1 воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном Вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и  общественных мест.  Уникальный дизайн спинки станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.
Также в коллекции данного дизайна имеется стул SHT-S182.
 
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул изготовлен из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.
 
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул переносит различные погодные условия, не деформируется и сохраняет цветовые характеристики. Важно отметить, что насыщенность цвета может зависеть от интенсивности солнечного света и времени нахождения под его воздействием.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула  обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.
 
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ
Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес5.40 кг
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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