Материал сиденья: Пластик PP
Материал каркаса: Дерево Бук
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 48cm*40cm
Размеры стула общие Ш*Г: 48cm*48cm
Высота сиденья от пола: 43cm
Высота стула общая: 78cm
Высота спинки: 37cm
Вес стула нетто: 5kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 20.2
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.230
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона