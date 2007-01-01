Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gorg, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg, мятный
7 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Gorg, мятный - фото 1Стул Gorg, мятный - фото 2Стул Gorg, мятный - фото 3Стул Gorg, мятный - фото 4
NEW

Стул Gorg, мятный

Артикул: CH-083-147
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пластиковый стул ROLF, черный
Фотография товара Пластиковый стул ROLF, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Masters, белый
Фотография товара Стул Masters, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула Gorg напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ Максимально по 4 штуки, что значительно облегчает хранение и использование.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

42
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Лили Красный, пластиковый

46
Распродажа
Фотография товара Стул Кроссбэк пластиковый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89057
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Кроссбэк пластиковый черный

26
В наличии 47 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый

60
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый

26
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул Адалия, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адалия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Адалия, белый

31
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, тортора, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, тортора, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, тортора, лен

30
Фотография товара Кресло прозрачное Igloo, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Igloo, серое, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Кресло прозрачное Igloo, серое

5
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Color RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Color RCH, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло Color RCH

7
Распродажа
Фотография товара Стул Notion, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, черный

9
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, коричневый

44
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый

5
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Фотография товара Чехол 02, спандекс, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс, оранжевый

33
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный

49
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, бежевый

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки

6

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Bo, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bo, черный

45
Распродажа
Фотография товара Стул Seven, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seven, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Seven, серый

37
В наличии 274 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19032
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW темно-бирюзовый

26
Фотография товара Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Dune, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные

13
Фотография товара Стул Bottega, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bottega, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Bottega, горчичный

11
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), темно-серый

12
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), белый

11
Фотография товара Стул Turn, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Turn, пластик, черный

13
В наличии 446 шт.
New
Фотография товара Стул Clap, лаванда, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Clap, лаванда, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Clap, лаванда, черный

13

Товар в корзине

Стул Gorg, мятный
Стул Gorg, мятный
3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, коричневый

44
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый

5
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.

Акции для вас

Новость от 01.04.2024 Выбор покупателей - Уличная мебель
Выбор покупателей - Уличная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 15.06.2022 Эко-мех - тренд сезона
Эко-мех - тренд сезона

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2022 Приобретайте товары по выгодным ценам
Приобретайте товары по выгодным ценам

Перейдите, чтобы узнать подробности