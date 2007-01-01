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Настоящее фото товара Стул Гроджин, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гроджин, орех
37 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Гроджин, орех - фото 1Стул Гроджин, орех - фото 2Стул Гроджин, орех - фото 3Стул Гроджин, орех - фото 4Стул Гроджин, орех - фото 5

Стул Гроджин, орех

Артикул: CH-050-515
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с мягкой спинкой — это воплощение элегантности и практичности. Каждое соединение выполнено с использованием надежных шиповых клеевых технологий, а для повышения прочности предусмотрены стильные проножки и косынки.
Созданный из натурального березового массива, этот стул не только прочен, но и привлекает внимание своим благородным видом.

Обивка представлена в широком ассортименте, позволяя вам выбрать идеальный вариант для вашего интерьера. Завершающий штрих — тоновая морилка на водной основе, ПУ грунт и лак, подчеркивающие красоту дерева и обеспечивающие долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево, береза
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки1010 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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