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Настоящее фото товара Стул Виньетта, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Виньетта, орех
33 оценки
8 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул Виньетта, орех

Артикул: CH-050-560
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул «Виньетта»: Элегантность и комфорт в каждой детали Стул «Виньетта» удачно сочетает в себе уют классического дизайна и надежность натуральных материалов. Изящный каркас из массива березы отличается прочностью и долговечностью, а компактные габариты делают его идеальным для обеденных зон любого размера. Эргономичная спинка обеспечивает надежную поддержку, а мягкое тканевое сиденье с комфортной наполненностью создает приятные условия для продолжительных посиделок. Благодаря лаконичному дизайну и теплой фактуре дерева, «Виньетта» легко впишется в интерьер кухни или столовой, добавив ему уюта и гармонии. Этот стул — прекрасный выбор для тех, кто ценит естественную красоту и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, коричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1030 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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