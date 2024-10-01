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Стул GUST светло-серый - фото 1Стул GUST светло-серый - фото 2

Стул GUST светло-серый

Артикул: CH-057-410
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки9.50 кг

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