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Кресло Meadow 102 - фото 1

Кресло Meadow 102

Артикул: CH-067-722
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья415 мм

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