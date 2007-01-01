Характеристики товара
Описание
Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья340 мм
- Вес9.75 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалткань, экокожа
- Цветбежевый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.5 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет