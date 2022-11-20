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Диван Кин, синий

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1460 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес40 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкарогожка или велюр на выбор
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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