Настоящее фото товара Стул Masters, морской волны, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Masters, морской волны
14 оценок
3 49031
4 990 ₽
Стул Masters, морской волны - фото 1Стул Masters, морской волны - фото 2Стул Masters, морской волны - фото 3Стул Masters, морской волны - фото 4Стул Masters, морской волны - фото 5Стул Masters, морской волны - фото 6
Распродажа

Стул Masters, морской волны

Артикул: CH-053-285
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из прочного экологичного пластика. Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, баров, кафе, ресторанов и отелей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4,05 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик, полипропилен
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки5 мм
  • Высота упаковки9 мм
  • Глубина упаковки6 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

