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Настоящее фото товара Стул Harbour, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Harbour, черный
26 оценок
8 59036
13 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Harbour, черный - фото 1Стул Harbour, черный - фото 2Стул Harbour, черный - фото 3Стул Harbour, черный - фото 4Стул Harbour, черный - фото 5Стул Harbour, черный - фото 6Стул Harbour, черный - фото 7
Распродажа

Стул Harbour, черный

Артикул: CH-050-070
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина558 мм
  • Глубина557 мм
  • Высота762 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Harbour черный сиденье пластик ножки из массива дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина558 мм
  • Глубина557 мм
  • Высота762 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.29 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, черный
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Вес упаковки14.6 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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