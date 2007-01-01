Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, коричневый
10 оценок
1 390
Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, коричневый - фото 1

Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, коричневый

Артикул: CH-080-935
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал кож/зам подобранный, очень приятный на ощуп, с красивыми узорами. «Крокодил» или же тканевый материал.Стул с углубленной частью спинки, что придаёт комфорт, так же яркий дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, коричневый
Стул Helmet, каркас серебро, экокожа, коричневый
1 390
