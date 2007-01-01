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Настоящее фото товара Стул Клеар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Клеар
9 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Клеар

Артикул: CH-088-562
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота785 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Клеар — современная и элегантная модель, сочетающая прочность металла и красоту натурального дерева. Спинка и сиденье выполнены как единая гнутоклеёная деталь, облицованная дубовым шпоном, что придаёт изделию изысканный внешний вид и подчёркивает природную текстуру древесины.
Металлические опоры окрашены в стильный цвет чёрный муар методом порошковой окраски, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота785 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки895 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки8.2 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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