Характеристики товара
Описание
Стул Zuri выполнен в стильном современном и дизайнерском ключе: плавные линии, минималистичная форма и полностью мягкая обивка создают гармоничный силуэт, который легко вписывается в разные интерьеры — от минимализма до эклектики. Обивка выполнена из велюрового шенилла — ткани, которая отличается прочностью, приятной бархатистой текстурой и лёгким блеском. Она устойчива к износу, долго сохраняет привлекательный внешний вид и дарит тактильный комфорт. Наполнитель из поролона делает сиденье мягким и удобным для длительного использования. Металлический каркас обеспечивает прочность конструкции, рассчитанной на нагрузку до 120 кг. Полукруглая спинка поддерживает правильное положение тела, а мягкая тканевая обивка создаёт уют. Zuri станет ярким акцентом в интерьере дома — в обеденной зоне или гостиной, а также отлично подойдёт для общественных пространств: кафе, ресторанов или лаунж-зон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина560 мм
- Высота775 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьявелюр, шенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветтерракот
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки900 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет