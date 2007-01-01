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Настоящее фото товара Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д
15 оценок
27 590
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Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д - фото 1Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д - фото 2Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д - фото 3Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д - фото 4

Стул компьютерный Алтай СЛ 6Д

Артикул: CH-079-991
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Алтай 6Д — это современное решение для офиса, созданное с использованием инновационных материалов, которые обеспечивают минимальную нагрузку на позвоночник и максимальный комфорт. Подлокотники 6Д регулируются по высоте, углу и ширине в нескольких плоскостях, а элегантная алюминиевая вставка придаёт креслу дополнительную изысканность. Регулируемый по высоте и наклону подголовник эффективно снимает усталость с шеи, а поясничный упор, также с регулировкой по высоте, поддерживает спину. Мультиблок с настройкой глубины и жесткости качания позволяет настроить кресло под индивидуальные потребности. Ручная регулировка жескости качания. Современный роллер для переключения режимов качания добавляет удобства в использовании. Полиуретановые ролики защищают пол от повреждений и обеспечивают плавное и тихое движение. Это кресло идеально подходит для статусных офисов, где заботятся о здоровье сотрудников. Максимальная нагрузка — 140 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья650/820 мм
  • Вес15.9 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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