Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Глубина830 мм
- Высота820 мм
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Кресло Камелия серый
Кресло Камелия серый
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