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Настоящее фото товара Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар
7 оценок
13 090
Товар в корзине. Перейти
Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 1Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 2Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 3Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 4Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 5Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 6Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар - фото 7

Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар

Артикул: CH-088-016
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья55.5 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий и приятный на ощупь материал. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные.

Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья55.5 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки675 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки33.9 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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