Характеристики товара
Описание
Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий и приятный на ощупь материал. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные.
Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина555 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья55.5 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес7.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки675 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки33.9 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет