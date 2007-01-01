Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Altai SL 6D, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Altai SL 6D
15 оценок
31 990
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Altai SL 6D - фото 1Стул компьютерный Altai SL 6D - фото 2Стул компьютерный Altai SL 6D - фото 3Стул компьютерный Altai SL 6D - фото 4

Стул компьютерный Altai SL 6D

Артикул: CH-079-991
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Altai 6D — это современное решение для офиса, созданное с использованием инновационных материалов, которые обеспечивают минимальную нагрузку на позвоночник и максимальный комфорт. Подлокотники 6D регулируются по высоте, углу и ширине в нескольких плоскостях, а элегантная алюминиевая вставка придаёт креслу дополнительную изысканность. Регулируемый по высоте и наклону подголовник эффективно снимает усталость с шеи, а поясничный упор, также с регулировкой по высоте, поддерживает спину. Мультиблок с настройкой глубины и жесткости качания позволяет настроить кресло под индивидуальные потребности. Ручная регулировка жескости качания. Современный роллер для переключения режимов качания добавляет удобства в использовании. Полиуретановые ролики защищают пол от повреждений и обеспечивают плавное и тихое движение. Это кресло идеально подходит для статусных офисов, где заботятся о здоровье сотрудников. Максимальная нагрузка — 140 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья650/820 мм
  • Вес15.9 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Брейк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк бежевый

58
Фотография товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стул барный Гарда серый бархат ножки золото

61
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, черная кожа

40
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр синий

77
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стул Аврора, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, бежевый

85
В наличии 6 шт.
Фотография товара Cтул Брю, бронзово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, бронзово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, бронзово-розовый велюр

11
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Чили, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Чили, серый

11
Фотография товара Стул Майло, рогожка, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, розовый

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, хром, золото, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул мягкий, велюр, металл, хром, золото, синий

11
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Vita, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vita, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 0908
18 490 ₽

Стул Vita, коричневый

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех

37
Распродажа
Фотография товара Кресло Харис серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99023
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис серый

50
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12
Фотография товара Стул Rhythm GTS+ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS+, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул Rhythm GTS+

6
Настоящее фото товара Кресло Верона 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Верона 2Д

5
Фотография товара Кресло Atom RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Atom RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Atom RCH, черный

7
Фотография товара Кресло Камила, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло Камила, серый

33
Фотография товара Кресло Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена

Кресло Chicago

8
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

70
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки

100

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99038
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

92
Фотография товара Стул Ronda, желтая рогожка, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronda, желтая рогожка, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ronda, желтая рогожка, ножки бук

59
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Vertex, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Rodeo Vertex, бежевый

13
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus, серый

6
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл золото

10
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл

7
Фотография товара Стул обеденный Konstantin, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Konstantin, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стул обеденный Konstantin, бежевый, орех

6
В наличии 129 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Париж с подлокотниками, Buckle beige, ножки металл Ral 9005

15
New
Фотография товара Стул Rocky, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rocky, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Rocky, букле, светло-серый

8
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Стул компьютерный Altai SL 6D
Стул компьютерный Altai SL 6D
31 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех

37
Распродажа
Фотография товара Кресло Харис серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99023
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис серый

50
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12
Фотография товара Стул Rhythm GTS+ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS+, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул Rhythm GTS+

6

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено