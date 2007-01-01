Характеристики товара
Описание
Кресло Altai 6D — это современное решение для офиса, созданное с использованием инновационных материалов, которые обеспечивают минимальную нагрузку на позвоночник и максимальный комфорт. Подлокотники 6D регулируются по высоте, углу и ширине в нескольких плоскостях, а элегантная алюминиевая вставка придаёт креслу дополнительную изысканность. Регулируемый по высоте и наклону подголовник эффективно снимает усталость с шеи, а поясничный упор, также с регулировкой по высоте, поддерживает спину. Мультиблок с настройкой глубины и жесткости качания позволяет настроить кресло под индивидуальные потребности. Ручная регулировка жескости качания. Современный роллер для переключения режимов качания добавляет удобства в использовании. Полиуретановые ролики защищают пол от повреждений и обеспечивают плавное и тихое движение. Это кресло идеально подходит для статусных офисов, где заботятся о здоровье сотрудников. Максимальная нагрузка — 140 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина590 мм
- Высота1250/1320 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья650/820 мм
- Вес15.9 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет